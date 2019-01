PALO ALTO (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug-Produzent Tesla startet mit gemischten Gefühlen in das neue Jahr 2019. Der internationale Verkauf des Model 3 rollt an, in China wird indes der Markt für E-Fahrzeuge mit neuen Anbietern regelrecht geflutet. Tesla gab zuletzt bekannt, eine Leasinggesellschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...