Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt in der 1. Hälfte der Woche schlecht und so erreichte der EUR/USD sein 2-Tagestief bei 1,1430/25. EUR/USD schaut auf Risikotrends, Daten Das Paar fällt zum Beginn des Jahres 2019 die 2. Sitzung in Folge und seit der gestrigen Aufwärtsbewegung zur 1,1550, zog sich der Kurs um mehr als 100 Pips zurück. ...

