Australien geht besonders hart gegen Flüchtlinge vor. Nun schließt die Regierung zwei Internierungslager. Aktivisten bezweifeln ihre erklärten Motive.

Australiens konservative Regierung schließt zwei Internierungslager für Migranten auf dem Festland und begründet den Schritt mit der sinkenden Zahl illegaler Einreisen. "Die Schließungen zeigen den anhaltenden Erfolg der Regierung beim Schutz der Grenzen", sagte Einwanderungsminister David Coleman am Mittwoch. Kritiker bezweifeln jedoch einen Rückgang der illegalen Einwanderung und verweisen auf die kürzlich erhöhte Kapazität der verbleibenden Lager.

Das Hochsicherheitszentrum Maribyrnong in einem Vorort von Melbourne sei bereits geschlossen worden, der Blaxland-Komplex in Sydney werde bis Mitte des Jahres folgen, heißt es in der Mitteilung des Einwanderungsministeriums. Die Zeitung "The Age" hatte Maribyrnong vor zwei Jahren wegen seiner besonders rabiaten Wärter ...

