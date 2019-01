Changsha, China (ots/PRNewswire) - ZValley Industrial Internet Company (ZValley), eine Tochtergesellschaft der Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), hat mit ZValley OS eine leistungsstarke Plattform für das industrielle IoT vorgestellt. Traditionelle Unternehmen und Organisationen in den Schwerpunktbereichen Fertigung, Landwirtschaft, Smart City und industrielle Finanztechnologie können sich damit die großen Vorteile aufkommender digitaler Technologien zunutze machen. Die neue loT-Plattform wurde am 18. Dezember in Changsha (China) offiziell präsentiert.



ZValley OS ist eine offene, sichere und leicht zugängliche Plattform. Mit der Plattform, die über 9.000 Arten von Echtzeitdaten aufzeichnet, wurden bereits mehr als 200.000 Anlagen vernetzt. Die Plattform stellt Dienste für das industrielle Internet bereit, beispielsweise Anlagenvernetzung, Big Data-Analyse und Service Apps. Davon profitieren das produzierende Gewerbe, staatliche Regulierungsbehörden, Finanzinstitute, Nutzer und Instandhaltungsdienstleister.



"Mit ZValley OS baut Zoomlion seinen Vorsprung beim industriellen Internet weiter aus. Als Unternehmen entwickeln wir uns rasant von einem Anlagenhersteller zu einem Dienstleister für das produzierende Gewerbe", sagte Wang Xiaodong, CEO von ZValley.



ZValley, eine Tochtergesellschaft von Zoomlion mit Sitz in Schanghai, ist ein Hightech-Internetunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, Internet der Dinge (IoT), Big Data, künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain spezialisiert hat. Es wurde von Zoomlion mit dem Ziel aufgelegt, die 4.0-Revolution voranzutreiben, indem die Wirtschaft bei der Modernisierung ihrer Herstellungsverfahren unterstützt wird.



Zoomlion verfolgt seit 2014 eine Produkt-4.0-Strategie, um sein Produktportfolio zu optimieren. Das Motto lautet "Produkte im Internet, Daten in der Cloud und Vermarktung über das Mobilgerät". Auf Basis von IoT, Big Data und Mobiltechnologie soll der Wandel von traditionellen Herstellungsverfahren hin zu intelligenter Fertigung, Produkten und Dienstleistungen vorangebracht werden.



2018 brachte Zoomlion neun intelligente 4.0-Produkte auf den Markt, darunter die cloudfähigen Autokräne ZTC251 und ZTC800, die Big Data zur Ferndiagnose und -verwaltung von Anlagen in Echtzeit über eine mobile App verwenden. Darüber hinaus unterzeichnete Zoomlion einen Kooperationsvertrag mit dem führenden KI-Experten Andrew Ng über Landing.AI. Zoomlion wurde damit zum ersten chinesischen Hersteller von KI-gestützten Landmaschinen.



Informationen zu Zoomlion



Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) wurde 1992 gegründet und ist ein führendes Maschinenbauunternehmen, das Maschinen, Landmaschinen und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen vermarktet fast 800 innovative Produkte aus 49 Produktreihen in neun Hauptkategorien. Zoomlion ist das erste chinesische Baumaschinenunternehmen, das sowohl an der Börse in Shenzhen als auch in Hongkong notiert ist. http://en.zoomlion.com/.



