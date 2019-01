Auf einen Blick

Der Lichtpreis 2018 wurde verliehen und damit Elektrohandwerksbetriebe für ihre erfolgreichen Lichtprojekte in vier unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet

Neben der Energieeffizienz von Beleuchtungsanlagen spielen gestalterische Aspekte sowie Forderungen nach biodynamischem Licht eine immer größere Rolle

Der Lichtpreis 2018 wurde am 22.11.2018 auf der Hamburger Fachmesse GET Nord in folgenden vier Kategorien vergeben:

Licht und Mensch

Gestaltung und Ästhetik

Komplexe Lichttechnik

Licht im Unternehmen.

Der NFE Norddeutscher Fachverband Elektro- und Informationstechnik hatte zur Preisverleihung auf den Messestand der Elektrofachverbände eingeladen. Die anwesenden Gäste aus Handwerk, Industrie und Großhandel wurden von NFE-Präsident Martin Hildebrand und Christian Vollstedt von Sonepar Nordost begrüßt. Sonepar unterstützt den NFE-Lichtpreis als Hauptsponsor und hat die Durchführung des Wettbewerbs maßgeblich unterstützt. Alle Anwesenden erlebten anschließend eine eindrucksvolle Präsentation der Preisträger (Bild 1).

Bewerben konnten sich für den Lichtpreis Elektrohandwerker aus den vier nördlichen Bundesländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit eigenen Projekten. Die Vielfalt der eingereichten Bewerbungen ist wieder einmal Beleg dafür, wie breit gefächert die Tätigkeitsbereiche der E-Handwerke sind. Gewerbliche, private und öffentliche Auftraggeber setzen auf die Kompetenz der Elektrofachbetriebe. Die Beleuchtung gehört oft mit zu einem Gesamtauftrag für die elektrotechnische Anlage, kann aber durchaus auch als Einzelauftrag zustande kommen.

Gründliche Juryarbeit

Wie bereits bei den beiden vorangegangenen Wettbewerben Lichtpreis 2014 und Lichtpreis 2016 bewertete eine Fachjury alle eingegangenen Bewerbungen. Nach intensiven Beratungen und Begutachtungen der Projekte wurde eine Vorauswahl getroffen. Eine anschließende Besichtigungstour vor Ort lieferte dann die Grundlage für die endgültige Entscheidung (Bilder?2?und?3). Anschließend wurden aus den sieben Projekten, welche die Endrunde des Wettbewerbs erreicht hatten, vier Gewinner ermittelt.

Bilder 2 bis 3

Kategorie »Licht und Mensch«

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Bücherhalle Wilhelmsburg durch Elektro Eckstein aus Hamburg erhielt den Lichtpreis in der Kategorie »Licht und Mensch«. Die gesamte Beleuchtung wurde hier auf LED-Beleuchtung umgestellt. Zuvor waren Leuchtstoffleuchten im Einsatz. Die Jury überzeugte vor allem, wie in dem Projekt besseres Licht bei deutlich weniger Energieverbrauch erzielt wurde. Der spezifische Energieverbrauch sank von 19?W/m² auf 8?W/m².

Darüber hinaus gefiel das atmosphärisches Licht im Kinderbereich (Bild?4). Durch die Einbindung in ein KNX-System wurden u.a. Lichtmanagement und Lichtszenen umgesetzt. Alle Bereiche der Bücherei sind exzellent ausgeleuchtet (Bild?5). Die Beleuchtung wird mit einem KNX-System gesteuert. Damit wurde auch die Grundlage für die Open Library geschaffen. Dadurch können Leseratten die Bibliothek auch außerhalb der Öffnungszeiten nutzen.

Bilder 4 bis 5

Kategorie »Gestaltung und Ästhetik«

Die Umgestaltung der Beleuchtung im Foyer der Shell Deutschland Oil GmbH durch die Kunze Daten- und Energietechnik GmbH aus Hamburg konnte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...