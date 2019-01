Der Goldpreis hat das neue Jahr so begonnen wie das alte Jahr beendet hat: Mit Kursgewinnen. Am Mittwoch knüpfte die Notierung für das Edelmetall an den jüngsten Aufwärtstrend an und eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) wurde an der Börse in London zeitweise für 1288,83 US-Dollar gehandelt. Damit war Gold so wertvoll wie seit dem vergangenen Juni nicht mehr. Experten erklärten die stärkere Nachfrage mit jüngsten Kursturbulenzen an den Aktienmärkten, politischen Unsicherheiten und einem Abflauen der Weltwirtschaft.

Seit dem vergangenen November konnte der Goldpreis zulegen und hat seitdem etwa sieben Prozent an Wert gewonnen. Den aktuellen Anstieg am ersten Handelstag des neuen Jahres erklärten Marktbeobachter mit enttäuschenden Konjunkturdaten aus China, die auf ein Abflauen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeuten.

Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Index für die Stimmung in kleinen und mittelgroßen Industrieunternehmen fiel im Dezember erstmals seit Mai 2017 unter die Schwelle von 50 Punkten. Werte unterhalb dieser Marke deuten auf einen Rückgang der Produktion in der Industrie hin.

Darüber hinaus wurden jüngste Kursschwankungen an führenden Aktienmärkten als Ursache für den Anstieg des Goldpreises genannt. Außerdem habe der Haushaltsstreit in den USA für eine stärkere Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen gesorgt, zu denen auch Gold zählt. Seit fast zwei Wochen sind amerikanische Bundesbehörden teilweise geschlossen.

Die Schließung von Bundesbehörden ("Government Shutdown") ist nach Einschätzung von Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann riskanter als bei vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit. "Dieser Präsident ist anders als seine Vorgänger", kommentierte Leuchtmann das Vorgehen von Präsident Donald Trump. Es bestehe die Gefahr, dass es im Handelsstreit zu keiner Einigung komme./jkr/jsl/fba

