Nach dem Anstieg über 10,00 und dem Erreichen des neuen 2018 Hoch, nahm der Verkaufsdruck gegenüber dem EUR/NOK zu und so findet der Handel nun um 9,9200 statt. EUR/NOK schaut auf Brent, Norges Bank Das Paar startete positiv in das neue Jahr und so findet der Handel um 9,9200 statt, nach dem mit dem letzten Handelstag des Jahres 2018 die 10,00 überwunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...