Zielgesellschaft: Wild Bunch AG; Bieter: Voltaire Finance B.V. WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich. Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, 2 in Verbindung mit §§ 34, 29 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Bieterin: Voltaire Finance B.V. Schiphol Boulevard 127, G4.02, 1118BG Schiphol Niederlande eingetragen im niederländischen Handelsregister (Kamer van Koophandel) in Amsterdam unter Nr. 71800611 Zielgesellschaft: Wild Bunch AG Knesebeckstraße 59-61 10719 Berlin Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 68059 B ISIN DE000A2TSU21 Die Voltaire Finance B.V. mit Sitz in Amsterdam (Niederlande) ('Voltaire Finance') hat am 2. Januar 2019 entschieden, den Aktionären der Wild Bunch AG mit Sitz in Berlin im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien der Wild Bunch AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie ('Wild Bunch AG-Aktien') zu erwerben. Voltaire Finance beabsichtigt, als Gegenleistung einen Geldbetrag je Wild Buch AG-Aktie in Höhe des während der letzten drei Monate vor dieser Veröffentlichung nach Umsätzen gewichteten Durchschnittskurses der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 9 des Wertpapierhandelsgesetzes als börslich gemeldeten Geschäfte in Wild Bunch AG-Aktien (Mindestpreis gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 WpÜG-Angebotsverordnung) anzubieten. Mit Kaufvertrag vom 10. September 2018 hat eine mit der Voltaire Finance gemeinsam handelnde Person im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG 2.087.778 Wild Bunch AG-Aktien zu einem Kaufpreis von umgerechnet EUR 0,04 pro Wild Bunch AG-Aktie erworben. Es handelt sich insoweit um einen Vorerwerb im Sinne des § 4 WpÜG-Angebotsverordnung, der allerdings nach Einschätzung der Voltaire Finance unter dem erwarteten Mindestpreis gemäß § 5 Abs. 1, Abs. 3 WpÜG-Angebotsverordnung liegt. Der Mindestpreis wird unverzüglich veröffentlicht, sobald er Voltaire Finance von der BaFin mitgeteilt wurde. Voltaire Finance hält derzeit keine Wild Bunch AG-Aktien. Das Angebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen ergehen. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 WpÜG sowie die Veröffentlichung weiterer das Angebot betreffender Informationen im Internet wird unter http://www.voltaire-finance-angebot.de erfolgen. Weitere Informationen: Voltaire Finance ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Voltaire Investment B.V. mit Sitz in Amsterdam (Niederlande), deren sämtliche Anteile wiederum von der Zuglex AG mit Sitz in Zug (Schweiz) in ihrer Funktion als Trustee des Portfolio Investments Trust, einem nach dem Recht der Kanalinsel Jersey errichteten Trust ohne eigene Rechtspersönlichkeit, gehalten werden. Die Aktien des Trustees werden zu 99,1 % von der Noble Trust Company AG mit Sitz in Zug (Schweiz) gehalten, deren sämtliche Aktien von Sébastien Moerman gehalten werden. Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder Tausch von Aktien der Wild Bunch AG oder der Bieterin oder eine Aufforderung zur Abgabe von Kauf- oder Tauschangeboten dar. Das Übernahmeangebot wird ausschließlich zu den in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage enthaltenen Bedingungen unterbreitet werden. Investoren sowie Aktionären der Wild Bunch AG wird geraten, die Angebotsunterlage sowie alle weiteren Dokumente hinsichtlich des Übernahmeangebots zu lesen, die von der Voltaire Finance B.V. veröffentlicht werden. Schiphol, den 2. Januar 2019 Voltaire Finance B.V. Ende der WpÜG-Meldung 02.01.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de Notiert: Regulierter Markt Frankfurt (General Standard); Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und Tradegate Exchange ISIN DE000A2TSU21 AXC0154 2019-01-02/15:35