Nasdaq100 - Wird das Gap down gekauft?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 -Future startete an der Globex in der Nacht zunächst stärker, gab dann in den vergangenen Stunden allerdings zeitweise über 200 (!!) Punkte ab. Aktuell zeichnet sich eine Eröffnung im Bereich 6.200 Punkte ab, und damit circa 130 Punkte tiefer als das Schlusskursniveau von 2018.

Im deutschen Börsenbarometer wurde das Gros der Vormittagsverluste wieder wett gemacht. Da es aktuell keine weltbewegenden negativen Nachrichten gibt, ist auch an der Wall Street ein ähnlicher Kursverlauf denkbar.

Entsprechend ist in den kommenden Handelsstunden tendenziell mit Avancen der Bullen in den Bereich 6.300 bis 6.400 Punkte zu rechnen, die schwache Eröffnung scheint aktuell arg übertrieben und könnte von einigen als Einstiegschance verstanden werden.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.11.2018 - 31.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 02.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX5TNX 5,55 5.580 9,89 29.03.2019 NASDAQ-100 Index HX5CHU 2,90 5.880 19,44 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand:02.01.2011; 15:25 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX5DA5 14,37 7.840 3,76 29.03.2019 NASDAQ-100 Index HX5MU4 6,94 7.160 7,79 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand:02.01.2011; 15:25 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq100 - Wird das Gap down gekauft? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).