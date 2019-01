Continental stellt auf der CES 2019 seine erste umfangreiche Pilotanlage vor, mit der die Technologie der intelligenten Kreuzung (Intelligent Intersection) im Herzen von Walnut Creek (Kalifornien) getestet wird. Auf der Messe in Las Vegas zeigt das Unternehmen eine dreidimensionale Ansicht der Kreuzung per Augmented Reality. Die Besucher erhalten Einblick in die Live-Übertragung von Verkehrsdaten der Kreuzung und können sich mit Experten über den Wert von intelligenten Kreuzungen für Smart Cities austauschen.

Das Intelligent-Intersection-Konzept von Continental wurde erstmals auf der CES 2018 vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine End-to-end-Lösung, die sich nun im Alltagstest befindet. Mit einer Reihe von Sensoren und leistungsfähigen Sensor Fusion-Algorithmen erzeugt die intelligente Kreuzung ein vollständiges Abbild der Umwelt. Über Dedicated Short-Range Communication (DSRC) werden Informationen zwischen der Straßenkreuzung und verbundenen Fahrzeugen ausgetauscht.



Die Lösung ist so beispielsweise in der Lage, einen sich nähernden Fahrer zu warnen, wenn Fußgänger die Kreuzung außerhalb seines Sichtfeldes überqueren. Ihre Daten lassen sich darüber hinaus verwenden, um Signalwechsel zu kontrollieren, den Verkehrsfluss zu verbessern sowie Emissionen und Stillstandzeiten an Kreuzungen zu verringern. Das Konzept ist für den Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer von Bedeutung und unterstützt Fahrer in komplexen Verkehrsszenarien an Kreuzungen. So sollen beispielsweise Zusammenstöße ...

