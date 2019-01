Die Zinsen sind niedrig, die Chancen mit Aktien groß. Soweit, so bekannt. Aber vielen ist die Börse zu riskant. Dabei gibt es eine simple Anlagestrategie, die Rendite bringt und die Nerven schont. Wie wär's?

22 Prozent unter seinem Hoch von Anfang 2018 notierte der deutsche Aktienindex Dax zum Jahreswechsel. Wer also zu Vorjahresbeginn, Ende Januar2018, einstieg, der hat in nicht mal einem Jahr über 20 Prozent seines Einsatzes verloren. Es sind Zahlen wie diese, die erklären, warum viele deutsche Anleger die Börse meiden. Sie wollen Verluste meiden. Und die kann es an der Börse eben geben. Da mögen die langfristigen Chancen mit Aktien noch so groß sein: Wer zum ungünstigen Zeitpunkt ein- und dann zum falschen Moment aussteigt, der verliert. Ob Ein- und Ausstiegszeitpunkt gut oder schlecht waren, zeigt sich erst in der Rückschau. Vielleicht sind also 0,05 Prozent auf dem Sparbuch doch nicht so schlecht. Schließlich sind Verluste da ausgeschlossen.

Dieser Gedanke ist nachvollziehbar. Doch im Niedrigzinsumfeld kommen Sparer nur mit Festzinsanlagen nicht auf ihre Kosten. Allein die Inflationsrate liegt derzeit bei 1,7 Prozent. Wer weniger Ertrag mit seinem Geld erwirtschaftet, kann dessen Kaufkraft nicht erhalten. Sprich: Nach ein paar Jahren kann mit dem Geld nicht mehr der gleiche Warenkorb gekauft werden, der anfangs noch erschwinglich war. Die Kunst für risikoscheue Anleger ist also, Renditechancen zu nutzen - gleichzeitig aber Verlustrisiken zu minimieren.

Seit einigen Jahren stellt die WirtschaftsWoche genau ein solches Konzept vor, erstmals im Jahr 2012. Es handelt sich um ein Mischdepot aus Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Bei jedem Startjahr zwischen 2000 und 2016 wären Anleger auf 2,7 bis 6,7 Prozent Rendite pro Jahr gekommen, im Schnitt 4,9 Prozent. Hätten sie das Mischdepot erst 2017 begonnen, lägen sie zumindest knapp im Plus. 2018 hat es 1,1 Prozent verloren; kein Vergleich zu den hohen Verlusten im Dax. Angesetzt werden zu je 30 Prozent Aktien (MSCI Weltaktienindex) und Anleihen (Euro-Unternehmensanleihen), 25 Prozent Gold (in Euro) und 15 Prozent Tagesgeld (mit einem langfristigen Zinsmittelwert von 1,5 Prozent). Jedes Jahr zu Jahresbeginn werden die Depotanteile wieder auf das Ausgangsniveau gebracht.

Doch das Mischdepot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...