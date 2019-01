Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -



Microland, Indiens führender Lösungsanbieter für den digitalen Wandel in der IT, hat heute die Ernennung von Deepak Shetty zum Chief People Officer bekanntgegeben. Shetty wird an Microlands Firmensitz in Bangalore dienen und für das Personalwesen verantwortlich sein. In Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung wird er die Organisation so für die Zukunft aufstellen, dass sie facettenreich und flexibel ist. Sie soll eine ganz eigene Kultur erhalten, die Geschäftserfolg und Produktivität vorantreibt.



Shetty kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Personalfunktion zurückblicken und war in mehreren Organisationen maßgeblich an Expansions- und Umbauprojekten und der Stärkung des Personalwesens beteiligt. Bevor er zu Microland kam, war Shetty Personalchef am Philips Innovation Campus, wo er 9,5 Jahre tätig war. Davor diente er 4 Jahre lang als Personalchef bei Genpact. Vor seiner Zeit bei Genpact war Shetty bei Hewlett Packard, Nestle und Bosch beschäftigt.



"Unser Erfolg ist menschengemacht und wir sind stolz darauf, dass bei uns der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Wir sind überzeugt, dass wir mit Deepaks Ernennung zum Chief People Officer dieser Philosophie noch mehr Nachdruck verleihen und unsere Marktstellung als einer der besten Arbeitgeber zementieren können. Ich bin glücklich, dass sich Deepak für Microland entschieden hat. Er ist ein erfahrener Personalexperte, der die Strategie, das operative Geschäft und die Organisationsentwicklung in der HR-Funktion auf einen "Digital First"-Ansatz stellt. Er wird außerdem eine tragende Rolle dabei spielen, die 'richtigen' Talente anzuwerben, um die Digitalisierung unserer Kunden zu beschleunigen", sagte Pradeep Kar, Gründer, Chairman und Managing Director von Microland Limited.



Shetty über seine Ernennung zum Chief People Officer: "Ich bin begeistert, einem Vorzeigeunternehmen beizutreten, dass beim technologischen Wandel seit 29 Jahren ununterbrochen in der ersten Reihe steht und das Erlebnis sowohl für den Kunden als auch für den Mitarbeiter transformiert. Ich freue mich darauf, einem zukunftsweisenden Technologiedienstleister anzugehören, der gerade erste bei der National HRD-Konferenz mit dem Best Practice Award ausgezeichnet wurde."



Shetty hat Abschlüsse von XLRI Jamshedpur und dem National Institute of Technology (Surathkal).



Informationen zu Microland



Microland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung des digitalen Wandels, damit sie auf einem soliden Fundament ihren Kunden zum Geschäftserfolg verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore (Indien) beschäftigt mehr als 4.100 Fachkräfte aus 19 Nationen in seinen Niederlassungen in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und in Nordamerika. Durch Integration aufstrebender Technologien in Kombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz für Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, agiler und innovativer zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.microland.com.



