In der SAT.1-Backstube wird ab dem 13. Februar 2019 von Promihand gerührt, geknetet, dekoriert, verziert und geformt: Moderatorin Marijke Amado, Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner, Schauspieler und Moderator Ingolf Lück, Ex-Schwergewichtsboxer Axel Schulz, Sänger Gil Ofarim, Olympia-Siegerin Evi Sachenbacher-Stehle, Youtube-Star und Lifestyle-Blogger Sami Slimani sowie Sängerin und Moderatorin Fernanda Brandao treten in den Rührschüsselwettkampf und wollen den Kuchen-Olymp der erfolgreichsten Backshow im deutschen TV erklimmen.



Sami Slimani: "Wirklich jeder, den ich kenne, guckt diese Sendung, egal, ob jung oder alt. Meine Freunde sind supergroße Fans. Ich kann's kaum erwarten, wie die reagieren werden, wenn sie mich dort sehen werden." Marijke Amado: "Für mich ist das eine besonders große Herausforderung! In Holland backt man nicht. Ich bin aufgewachsen mit Kroketten, Bitterballen, Oliebollen und Appelflappen - und selbst die werden gekauft. Was wir selber machen sind Pommes frites!" Gil Ofarim: "Ich koche sehr gern, aber ich habe festgestellt, Kochen und Backen ist wie Tennis und Fußballspielen."



Welcher dieser acht Promis kann auch die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bei "Das große Promibacken" überzeugen und gewinnt am Ende den Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck? Wer wird Nachfolger/in von Sarah Lombardi, die 2018 "Das große Promibacken" am besten gebacken bekam. Moderiert wird die dritte Staffel von "Das große Promibacken" von Enie van de Meiklokjes.



"Das große Promibacken", dritte Staffel, sechs Folgen, produziert von Tower Productions - ab Mittwoch, 13. Februar 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.



