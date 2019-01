Beim Tarifstreit der Geld- und Wertbranche gibt es weiter keine Bewegung. Die Beschäftigten legen daher auch am Donnerstag ihre Arbeit nieder.

Die Geldtransport-Beschäftigten wollen ihre Warnstreiks auch am Donnerstag fortsetzen. Am Mittwoch beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi 3000 der bundesweit rund 11.000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche an einem ganztägigen Ausstand.

"Das war ein starkes Signal an die Arbeitgeber, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes. Auf die Bargeldversorgung hatte der Streik Banken und Handel zufolge bislang kaum Auswirkungen.

Verdi fordert für die Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche, die die Bargeldversorgung von Banken und Geschäften sicherstellt, bei einer Laufzeit von zwei Jahren eine ...

