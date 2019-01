BERLIN (Dow Jones)--Das unternehmensnahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hält die Klagen der Telekommunikationskonzerne gegen die Versteigerung der Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G für begründet. Nach Einschätzung des IW-Wettbewerbsökonomen Christian Rusche ist das Vorgehen von Vodafone, der Deutschen Telekom und Telefonica verständlich. Die Politik habe es versäumt, wichtige Details zu klären. "Die rechtlichen Unklarheiten sind unnötig und kosten wichtige Zeit", kritisierte Rusche.

Eigentlich sollten die neuen Frequenzen im Frühjahr versteigert werden. Die 5G-Technologie für superschnelles Internet ermöglich es unter anderem, Maschinen in einer Fabrik in Echtzeit zu vernetzen und ist auch für selbstfahrende Autos unerlässlich. Besonders stört die drei Unternehmen, dass sie bei Funklöchern die Kunden der Konkurrenz auf das eigene Netz lassen sollen (National Roaming). Die teuren Investitionen in neue Funkmasten, so ihr Argument, würden damit entwertet. Kleinere Anbieter wiederum wie United Internet fürchten, vom neuen Standard abgeschnitten zu werden, weil sie sich den Aufbau eines eigenen 5G-Netzes nicht leisten können.

Zum anderen betrachten die großen Drei die weiteren Auflagen der Bundesnetzagentur für die Auktion als unverhältnismäßig. Die Behörde hatte auf Druck der Politik die Bedingungen noch einmal verschärft. Die Bieter sollen verpflichtet werden, zunächst das hierzulande noch recht löchrige 4G-Netz auszubauen. Bis Ende 2022 sollen mindestens 98 Prozent der Haushalte, die Autobahnen, die wichtigsten Bundesstraßen sowie die wichtigsten Schienenwege mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgt werden.

Durch die Klagen droht der Zeitplan für die Auktion Makulatur zu werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2019 10:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.