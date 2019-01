Die Experten des Portals "Seeking Alpha" sehen in der Raiffeisen Bank International-Aktie ein potenzielles "Buy". Ihre Argumente: Die Aktie ist im Vergleich zu ihrer Peer Group günstig. Die Eigenkapitalrenditen sind auf einem Dekaden-Hoch, während die not leidenden Kredite ein Jahrzehnte-Low erreicht haben. Zukünftiges Kapital kann auf die wachstumsstärkste Märkte, auf denen RBI tätig ist, aufgeteilt werden. Und schließlich könnte sich nach Meinung der Seeking Alpha-Analysten das Sentiment in 2019, vor allem nach den Wahlen in der Ukraine, verbessern.

Den vollständigen Artikel lesen ...