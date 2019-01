Die Ermittlungen gegen den ehemaligen Chef der Deutschen Börse Carsten Kengeter werden gegen Zahlung von 4,75 Millionen Euro eingestellt. Ihm wurde Insiderhandel vorgeworfen.

Den ehemaligen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter kommt die Insiderhandels-Affäre teuer zu stehen. Insgesamt muss er 4,75 Millionen Euro zahlen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Im Gegenzug wird das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt. Kengeter zahlte eine Geldstrafe von 250.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Zudem gehen 4,5 Millionen Euro, die er Ende 2015 in Deutsche-Börsen-Aktien investierte, an die Staatskasse. Die Deutsche Börse kostete die Insiderhandel-Affäre 10,5 Millionen Euro, wie sie bereits vor Weihnachten mitgeteilt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...