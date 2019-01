(shareribs.com) London 02.01.19 - In einem umsatzarmen Handel geht es am Mittwoch für die Metallpreise weiter abwärts. Kupfer notiert deutlich unter der Marke von 6.000 USD und erreicht das geringste Kursniveau seit Mittwoch September 2018. Die Veröffentlichung der jüngsten Einkaufsmanagerindizes in China hat die Erwartungen der Marktteilnehmer bestätigt. Die Konjunktur der Volksrepublik kühlt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...