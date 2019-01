Der erste Börsentag des Jahres 2019 lief nicht so gut, wie sich manch einer erhofft haben mag. Zu Jahresstart beschäftigen die üblichen Themen. Markus Steinbeis: "Leider müssen wir feststellen, dass sich bis auf die Bewertungen an den Kapitalmärkten, die Probleme nicht verändert haben". Hinzu kommen neue Sorgen um die Konjunktur in China. Welche Rolle spielen zu Jahresbeginn Konjunktur, Politik, Notenbanken? Ist der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen? "Wir verschwenden zu viel Zeit mit der Timing-Frage."

