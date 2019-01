In der Debatte um Handyempfang in Deutschland hat SPD-Chefin Andrea Nahles ein Ende der Funklöcher bis 2021 in den Raum gestellt und dabei eine Netzabdeckung in ganz Deutschland gefordert. "Wir wollen und brauchen eine lückenlose Mobilfunkversorgung auch im ländlichen Raum. An jedem Küstenstreifen Deutschlands, auf jedem Gipfel und an jeder Milchkanne dazwischen. Die zuständigen Minister Altmaier und Scheuer werden sich mächtig ins Zeug legen, um dieses Ziel 2021 zu erreichen", sagte Nahles der "Bild-Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will den Netzausbau künftig staatlich organisieren. "Wir wollen eine kraftvolle Ausbauoffensive mit einer neuen staatlichen Infrastruktur-Gesellschaft. Wo der Netzausbau nicht funktioniert, soll der Staat künftig Mobilfunkmasten bauen, bis die Funklöcher geschlossen sind", sagte Dobrindt der Zeitung.

Als "führende Wirtschaftsnation" müsse es "unser Anspruch sein, eines der besten Mobilfunknetze der Welt" zu haben, so Dobrindt weiter. "Ein schneller Internetanschluss zu Hause und im Betrieb gehören heute zu den Grundbedürfnissen, genauso wie flächendeckender Mobilfunkempfang", sagte der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, der "Bild-Zeitung". Deshalb setze man mit der "ehrgeizigen Ausschreibung der neuen Mobilfunkfrequenzen" und der "Vereinbarung aus dem Mobilfunkgipfel" darauf, jetzt sowohl schnell "die unversorgten Haushalte" zu erreichen als auch "entlang der Straßen und der Schienenwege" zügig auszubauen, so Braun weiter.