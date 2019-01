Die Aktie des Elektroautobauers Tesla verzeichnet hohe Verluste.

Die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla verlor am Mittwoch bis zu 9 Prozent an Wert. Grund war die Ankündigung des Unternehmens, die Preise für das Massenauto Model 3 in den USA um 2.000 Dollar je Fahrzeug zu senken, um geringere Steuererleichterungen für Kunden beim Kauf von Elektro- Fahrzeugen auszugleichen. Auch spielte eine Rolle, dass Tesla mit den Auslieferungen des Model 3 die Erwartungen von Analysten verfehlte. Beim US-Elektroauto-Hersteller Tesla läuft die Produktion des Hoffnungsträgers Model 3 nach anfänglichem Stocken aber inzwischen besser. Im Schlussquartal des abgelaufenen Jahres rollten 63.150 Fahrzeuge dieses Typs zu den Kunden, 13 Prozent mehr als im vorangegangenen Vierteljahr, wie das Unternehmen aus dem Silicon Valley am Mittwoch mitteilte. Insgesamt habe Tesla im vergangenen Jahr gut 245.000 Fahrzeuge ausgeliefert, darunter mehr als 145.000 Model 3 ...

