Für die Zitrusproduktion der EU-28 in der Saison 2018/19 ist eine Menge von 11,6 Millionen Tonnen vorhergesagt, eine Zunahme um 8% gegenüber dem Vorjahr. Der regionale Anstieg kommt durch eine erwartete Erholung der spanischen Produktion, der Haupterzeuger von Zitrusfrüchten in der EU-28. Bildquelle: Shutterstock.com Wie in einem Bericht des Global Agricultural Information...

