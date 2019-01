"Hannoversche Allgemeine Zeitung" über Pflegenotstand:

"Die Debatten um die großen Defizite im Pflegebereich tragen in Niedersachsen langsam Früchte: Wenn sich Heimbetreiber, Pflegekassen und Sozialhilfeträger nun einig sind, dass man das Personal in den Pflegeheimen aufstocken muss, dann ist das ein deutlicher Fortschritt. Gut gemeint heißt jedoch nicht unbedingt gut gemacht. Wenn jetzt beschlossen wurde, dass sich in Niedersachsens Pflegeheimen künftig eine Pflegekraft rechnerisch nicht mehr um vier, sondern nur noch um drei Menschen mit Pflegegrad 3 kümmern soll, dann steht diese Erleichterung erst einmal nur auf dem Papier. Die Kunst wird es sein, all jene neuen Kräfte zu finden, mit denen die Einhaltung der besseren Standards gelingen soll."/be/DP/he

