Das "Darmstädter Echo" zu den jüngsten Vorfällen:

"Beide Vorfälle müssen mit der gebotenen Konsequenz verfolgt werden. Nicht nur wegen der politischen Glaubwürdigkeit. Die darf man als gesetzestreuer Steuerzahler nach wie vor erwarten. Was viel schwerer wiegt, sind die möglichen Folgen für die Debattenkultur im Land. Debatten prägen weitere Menschen, leiten sie in Denken und Handeln. Herr Seehofer, übernehmen sie. Am Jahresbeginn kann man echte Zeichen für Recht und Ordnung setzen, nach rechts und nach links - oder sofort für den Rest des Jahres da wie dort die Deutungshoheit verlieren."/be/DP/fba

AXC0011 2019-01-03/05:35