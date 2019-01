Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Ein paar Kilo abspecken - das ist ein typischer Vorsatz für das neue Jahr. Oft beginnen wir eine Diät, bei der wir uns von Kohlsuppe, Säften oder speziellem Pulver ernähren. Petra Terdenge hat sich erkundigt, wie gesund diese Radikaldiäten sind:



Sprecherin: Wer abnehmen und dabei gesund bleiben will, braucht einen guten Plan und einen starken Willen. Radikaldiäten sind dafür zwar nicht die richtige Lösung, sie können aber trotzdem helfen, sagt Larissa Gaub von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Larissa Gaub 17 sec.



"Radikaldiäten wirken meist zu Anfang gut, man verliert in kurzer Zeit viel Gewicht. Auf Dauer funktioniert das aber meist nicht und die Kilos kommen zurück. Außerdem ist das Problem mit Radikaldiäten oft, dass die nicht sonderlich gesund sind, weil sie zu einseitig sind und dem Körper nicht alle Nährstoffe zugeführt werden."



Sprecherin: Trotzdem können Kohlsuppe, Saftdiäten oder sogenannte Formula-Diäten den Einstieg ins gesunde Abnehmen erleichtern:



O-Ton Larissa Gaub 18 sec.



"Diese Diäten haben oft sehr strikte Regeln. Die können anfangs helfen, außerdem sieht man schnell Erfolge, das motiviert natürlich. Wichtig ist dann aber, dass man nach ein paar Wochen auf eine Ernährung umstellt, die zu einem passt und bei der man sich nicht sonderlich verbiegen muss. Die muss eigentlich ein Leben lang halten, die Diät."



Sprecherin: Diese Umstellung ist die größte Herausforderung. Damit sie klappt, sollten wir unsere Ernährung überprüfen und die Mahlzeiten genau planen.



O-Ton Larissa Gaub 17 sec.



"Gut ist, wenn man die Kalorien plant, zum Beispiel mit Apps oder bei einer Ernährungsberatung. Wichtig ist auch, dass man nicht permanent snackt, sondern man sich immer bewusst ist, wann man isst. Dass man auf jeden Fall auch das Gemüse lieben lernt, sich viel im Alltag bewegt und das wöchentliche Wiegen gehört auch dazu."



Abmoderationsvorschlag:



Übrigens - auch eine Eieruhr kann beim Abnehmen helfen, schreibt die "Apotheken Umschau". Einfach zu Beginn der Mahlzeit auf zwanzig Minuten einstellen und erst dann Nachschlag holen, wenn der Wecker klingelt. Meist hat unser Sättigungsgefühl dann schon eingesetzt und wir sind satt und zufrieden.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de