Konjunkturprobleme in China und schlechte Nachrichten von Apple lösen neue Sorgen an den Börsen aus. Der Dax dürfte im Minus starten.

Wenn es einen Vorsatz für 2019 gibt, den alle Anleger gleichermaßen haben, dann dürfte das wohl der sein, das Börsenjahr 2018 so schnell wie möglich zu vergessen. Doch ob das so schnell gelingt, ist fraglich. Zwar trug ein leichter Aufwind den Dax am ersten Handelstag nach dem Jahreswechsel leicht ins Plus. Doch die Zeichen stehen eher weiter auf Sturm. Und der könnte vor allem aus Fernost kommen.

Die Wachstumsdynamik in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, lässt immer deutlicher nach. Zuletzt warnte die Zentralbank des Landes davor, dass die Konjunktur weiter an Schwung verlieren könnte. Analysten befürchten, dass Chinas Wirtschaft auch wegen des Handelsstreits mit den USA unter größeren Druck gerät. Das musste nun auch Apple schmerzlich erfahren.

Der Konzern revidierte am Mittwoch seine Umsatzprognose für das abgelaufene Weihnachtsquartal nach unten. Ein ungewöhnlicher Schritt für das erfolgsverwöhnte Unternehmen. Statt mit 89 bis 93 Milliarden Dollar rechnet Apple jetzt "nur" noch mit Erlösen in Höhe von 84 Milliarden Dollar. Die Aktie brach um mehr als 7,5 Prozent ein.

Die Abschwächung in der Volksrepublik "hatte einen deutlich größeren Einfluss als von uns erwartet", bekannte Konzernchef Tim Cook in einer Mitteilung. Dort gingen vor allem die iPhone-Käufe zurück. Verantwortlich machte er dafür am Mittwoch auch das chinesisch-amerikanische Kräftemessen.

Die Volksrepublik ist für viele Unternehmen weltweit ein wichtiger Absatzmarkt, auch für deutsche. Apples Probleme ...

