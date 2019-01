The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB3DF2 LB.HESS.THR.CARRARA07M/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q894 LBBW BSKT LISA 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TU37 LBBW ALV SYNT STZ 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TU45 LBBW DAI SYNT STZ 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TU52 LBBW LHA SOLV STZ 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TU60 LBBW LXS SYNT STZ 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US24422ETE94 DEERE -JOHN- CAP. 2019 BD00 BON USD N

CA XFRA US25468PDH64 DISNEY (WALT)CO. 2019 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US345397XT59 FORD MOTOR CRED. 2019 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB0Q8T4 LBBW DAI SYNT FLR 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q9N5 LBBW LHA SOLVEO FLT 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QLM1 LBBW BSKT LISA 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TV28 LBBW LXS BOANL SZ P13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0UWX7 LBBW GECC BOANL SZ P13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q951 LBBW BSKT LISA 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0R0V6 LBBW BSKT LISA 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0VFB6 LBBW TNE5 BOANL P 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WWR5 LBBW HOT BOANL 14/19 BD02 BON EUR N