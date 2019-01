FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WTDI XFRA DE000A2JLJA3 WISDOMTR.AT1 COCO BD DLDZ 2.503 EUR

MCM XFRA GB00BYNVD082 MCCARTHY + STONE PLC A 0.039 EUR

DP5 XFRA US49271V1008 KEURIG DR PEPPER DL-,01 0.131 EUR

WTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.140 EUR

WTED XFRA DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ 0.287 EUR

WTEE XFRA DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.186 EUR

WTEI XFRA DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.401 EUR

WTES XFRA DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.179 EUR

WTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.120 EUR

SPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.079 EUR

WTDH XFRA DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ 0.039 EUR

WTDX XFRA DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.134 EUR

2UA XFRA GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 0.023 EUR

WTDZ XFRA DE000A2DJWH8 WISDOMTR.INDIA QUAL. DLDZ 0.068 EUR

GWU XFRA GB0002502812 DAIRY CREST GRP LS-,25 0.071 EUR

SH7 XFRA US8669421054 SUN HYDRAULICS DL-,01 0.079 EUR

53L XFRA CA8935781044 TRANSCONTINENTAL A SV 0.135 EUR

CVA XFRA US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS DL-,125 0.044 EUR

WTEB XFRA DE000A2JRN56 WISDOMTR.AT1 COC.B.HEODDZ 1.576 EUR

VEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.010 EUR