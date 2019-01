FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

N5A XFRA TH4601010010 NOK AIRLINES -FGN- BA 1

GOK XFRA US38376A1034 GOVT PPTYS INCOME TR. SBI

AKB1 XFRA TRAAKBNK91N6 AKBANK T.A.S. TN 1

XFRA MHY621961033 NAVIOS MARITIME HLDGS

0M1 XFRA CA8533761018 STANDARD EXPLORATION LTD