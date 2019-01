Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen geschlossen.

TAGESTHEMA

Apple rechnet für das gerade beendete erste Geschäftsquartal mit einem niedrigeren Umsatz als bisher. Die aktuelle Prognose beläuft sich auf 84 Milliarden Dollar. Zuvor hatte Apple mit 89 bis 93 Milliarden Dollar gerechnet. Analysten hatten im Schnitt 91 Milliarden Dollar erwartet. "Während wir Herausforderungen in wichtigen Schwellenländer-Märkten zwa erwartet hatten, haben wir nicht den Umfang des wirtschaftlichen Abschwungs, vor allem in China, vorhergesehen", teilte Apple mit. Das Gros des Rückgangs bei der Prognose gehe auf das Konto des Markts in Gesamtchina bei den Produkten iPhone, Mac und iPad. Neben einem schwächelnden chinesischen Markt übten laut Apple-Chef Tom Cook die Handelsspannungen zwischen den USA und China zusätzlichen Druck aus. Die daraus resultierende steigende Unsicherheit belaste nicht nur die Finanzmärkte. Sie scheine auch die Konsumenten erfasst zu haben. Die Apple-Aktie sackte nachbörslich um 7,6 Prozent ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:05 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2018, Baden-Baden

DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL, Frankfurt

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Munich Re, Vorstellung des Berichts zu Naturkatastrophen 2018.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,7% gg Vj - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +178.000 Stellen zuvor: +179.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 57,9 Punkte zuvor: 59,3 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 1,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2028 im Gesamtvolumen von 4,0 bis 5,05 Mrd EUR Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.470,70 -1,60 Nikkei-225 Kein Handel Schanghai-Comp. 2.460,08 -0,21 DAX 10.580,19 0,20 DAX-Future 10.638,00 0,61 XDAX 10.645,38 0,61 MDAX 21.700,04 0,52 TecDAX 2.464,49 0,58 EuroStoxx50 2.993,18 -0,27 Stoxx50 2.758,77 -0,05 Dow-Jones 23.346,24 0,08 S&P-500-Index 2.510,03 0,13 Nasdaq-Comp. 6.665,94 0,46 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,89 +132

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die schlechten Nachrichten zum Start ins neue Handelsjahr reißen nicht ab. Nach schlechten Konjunkturdaten aus China ist es nun eine Umsatzwarnung von Apple, die die Märkte ins Minus drücken dürfte. "Der Schaden ist nicht nur der Umfang der Warnung, sondern auch die Warnung selbst", kommentiert ein Händler. Denn Apple sei seit über fünf Jahren ein sehr verlässlich zu schätzendes Unternehmen ohne überraschende Gewinn- oder Umsatzanpassungen gewesen. Entsprechend seien Technologiaktien schwächer zu erwarten. Die Rally der Anleihen dürfte weitergehen, weil die Anleger angesichts der schwachen Wirtschaftsdaten auf ein Ende der US-Zinserhöhungen setzen.

Rückblick: Etwas leichter - Nach einem schwachen Start verringerten sich die Kursverluste kontinuierlich. Nachdem zunächst enttäuschende Einkaufsmanagerindizes aus China und später Spanien die Stimmung getrübt hatten, seien nach dem Abverkauf der zurückliegenden Wochen wieder Käufer an den Markt gekommen, berichteten Händler. Die Anleger hätten dabei zu ausgewählten Einzelwerten gegriffen, vor allem zu potenziellen Übernahmekandidaten. Ansonsten seien aber sichere Häfen, allen voran Bundesanleihen, gesucht gewesen. Die deutsche Zehnjahresrendite erreichte mit 0,16 Prozent den niedrigsten Stand seit April 2017. Der konjunktursensible Rohstoffsektor verlor 1,6 Prozent, weil er überproportional vom starken Rohstoffhunger der chinesischen Wirtschaft abhängt. Ihm folgte der Index der Autoaktien mit minus 1,5 Prozent. Der Sektor Öl und Gas profitierte von der rasanten Ölpreiserholung und stieg um 1,2 Prozent. Mit dem Übernahmeangebot der indonesischen Medco Energie Internasional schossen Ophir Energy in London um rund 29 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Autowerte wurden erneut gemieden. VW, Daimler und BMW stellten mit Abschlägen von 1,4 bis 1,9 Prozent die größten Verlierer im DAX. Leicht positiv für Adidas werteten Händler ein Interview des CEOs Kasper Rorsted in der Welt am Sonntag. Er bestätigte dort das Erreichen der Jahresziele und geht von einem Rekordjahr aus. Adidas legten um 1,1 Prozent zu. Borussia Dortmund gewannen gut 6 Prozent nach der Mitteilung über den erkauf des Spielers Pulisic. "Der Pulisic-Erlös ist höher als erwartet ausgefallen", so ein Marktteilnehmer.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem insgesamt etwas festeren Markt berichtete ein Händler von Lang & Schwarz, der auf die Erholung an der Wall Street verwies. Vapiano reagierten nicht auf die Meldung, dass der Aufsichtsratsvorsitzende zurückgetreten ist.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die Wall Street schloss nach einer Achterbahnfahrt leicht im Plus. Die Anleger waren hin- und hergerissen zwischen Konjunktursorgen und der Hoffnung auf eine Wende am Aktienmarkt. Als Stütze für Aktien entpuppten sich die Verlauf deutlich anziehenden Ölpreise, die den Energiesektor am Ende 2,1 Prozent nach oben führten. Aber auch Bankenaktien (+1,8 Prozent) und Telekomwerte (+1,5 Prozent) erholten sich deutlicher. Anfangs war die Stimmung noch düster gewesen - der Dow startete mit einem Minus von 1,6 Prozent -, wegen des andauernden Haushaltsstreits und dem damit verbundenen teilweisen Behördenstillstand. Zudem trübten schlechte Konjunkturdaten aus China die Stimmung. Tesla stürzten um 6,8 Prozent auf 310 Dollar ab, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen enttäuschende Produktions- und Auslieferungszahlen für das vierte Quartal veröffentlicht hatte. Zudem senkte RBC das Kursziel auf 290 von 340 Dollar. General Electric stiegen um weitere 6,3 Prozent, immer noch getrieben von einer Hochstufung von JP Morgan Mitte März, wie es hieß.

Trotz der Erholung der Aktienkurse blieb der vermeintlich sichere Hafen Anleihemarkt Nutznießer der Unsicherheit unter den Anlegern. Steigende Notierungen drückten die Zehnjahresrendite um 3,1 Basispunkte auf 2,65 Prozent, ein Elfmonatstief.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:07 % YTD EUR/USD 1,1367 +0,2% 1,1345 1,1467 -0,8% EUR/JPY 121,45 +0,4% 120,98 125,31 -3,4% EUR/GBP 0,9054 -0,4% 0,9090 0,8992 +0,6% GBP/USD 1,2558 +0,6% 1,2489 1,2758 -1,5% USD/JPY 106,84 +0,2% 106,60 109,23 -2,6% USD/KRW 1128,31 +0,5% 1122,30 1119,73 +1,3% USD/CNY 6,8766 +0,2% 6,8620 6,8528 -0,0% USD/CNH 6,8891 +0,1% 6,8829 6,8654 +0,3% USD/HKD 7,8341 +0,0% 7,8338 7,8356 +0,0% AUD/USD 0,6940 +1,1% 0,6865 0,7029 -1,5% NZD/USD 0,6631 +0,6% 0,6593 0,6709 -1,2% Bitcoin BTC/USD 3.843,75 -1,2% 3891,3700 3.801,75 +3,3%

Klassische Fluchtwährungen wie der Yen, aber auch der Dollar waren gesucht. Der Dollar fiel auf etwa 109,12 Yen von Kursen um 110 Yen an Silvester. Der Euro, der am Mittwoch in der Spitze fast 1,15 Dollar gekostet hatte, kam wieder zurück auf 1,1340 Dollar. Im späten US-Geschäft zog der Yen dann explosionsartig an. Der Dollar sackte ab bis auf 104,80 Yen, seitdem berappelt er sich wieder. Zuletzt kostete er 106,77 Yen. Händler sprachen von einem Flashcrash. Auslöser könne die ungewöhnliche Umsatzwarnung von Apple gewesen sein, worauf der Yen, der historisch als sicherer Hafen gilt, Zulauf erhalten habe. Teilnehmer verwiesen aber auch auf das derzeit sehr dünne Geschäft, das die Bewegungen verstärkt haben könnte und darauf, dass die japanischen Finanzmärkte erst am Freitag wieder öffnen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,60 46,54 -2,0% -0,94 +0,4% Brent/ICE 54,20 54,91 -1,3% -0,71 +0,1%

