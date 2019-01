Gestern war bereits der erste EUR Emittent am Primärmarkt aktiv. So begab die Commerzbank AG einen zwei Tranchen umfassenden Covered Bond. Tranche A (EUR 750 Mio.) wurde bei MS+6 BP und einer Laufzeit bis Jänner 2024 platziert, während für die Tranche B (EUR 750 Mio.) bei einer Laufzeit bis Jänner 2034 19 Basispunkte über Mid- Swap bezahlt wurden. Die Höhe der Orderbücher für beide Tranchen wurde zuletzt mit über EUR 1,75 Mrd. angegeben. Heute könnte bereits mit der LBBW ein weiterer Covered Bond Emittent an den EUR Primärmarkt kommen. Ebenso gestern stellte die Europäische Zentralbank (EZB) mit der Banca Carige SpA erstmalig eine Bank unter vorübergehende Verwaltung. Grund hierfür ist, ...

