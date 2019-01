Das letzte Jahr war für Investoren nicht einfach. Die Indizes mussten deutlich Federn lassen und auch das neue Jahr fängt nicht besser an. Mit der Strategie von Thomas Gebert hätte man aber auch in dieser Phase eine gute Rendite erzielen können. Im Interview erklärt uns der Börsenexperte was hinter seinem System steckt.

Den vollständigen Artikel lesen ...