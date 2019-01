flatex Morning-news Gold

An dieser Stelle machten wir bereits mehrfach auf den langfristigen Kursverlauf von Gold im Jahr 2018 aufmerksam. Der Goldpreis bildete am 25. Januar 2018 ein Hoch bei 1.366,15 US-Dollar aus und fiel sukzessive bis auf das Jahrestief 2018 vom 16. August 2018 von 1.160,30 US-Dollar zurück. Mittlerweile ist der Kurs recht exakt an das 61,8prozentige Fibonacci-Retracement herangelaufen. Dieser Bereich befindet sich nun im Test und wird erfahrungsgemäße erste einmal zu konsolidieren sein. Leichte Abverkäufe an dieser Stelle wären demnach möglich.

Zur Charttechnik: Kurzfristig wäre die Bewegung vom letzten Zwischenhoch des 26. Oktober 2018 bei 1,243,53 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief vom 13. November 2018 von 1.196,32 US-Dollar zur Ermittlung der nächsten Sequenzen heranzuziehen. Die Widerstände fänden sich bei 1.291/1.302/1.309 und 1.320 US-Dollar, die Unterstützungen hingegen wären bei 1.273/1.261/1.254 und 1.244 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

