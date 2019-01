Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 52 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Kiri Vijayarajah reduzierte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der französischen Bank und erhöhte die Annahmen für die Kapitalkosten. Konkurrent Credit Agricole sei besser aufgestellt, auch mit Blick auf die Kreditqualität im Italien-Geschäft, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2019 / 10:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000131104