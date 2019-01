Nach der Bodenbildung im Bereich der 1,1300, legte der EUR/USD an Wert zu und so verzeichnet er vor der europäischen Eröffnung bei 1,1355/60 einen Gewinn. EUR/USD schaut auf Risikotrends, Daten Das Paar wird in der 2. Wochenhälfte positiv gehandelt, obwohl es dem Rückgang der deutschen Renditen, der Erholung des Greenback und den Nachrichten zum italienischen ...

