Ein Frachter in der Nordsee verlor im Sturm fast 300 Container. Mindestens einer davon soll Gefahrgut enthalten - besondere Wachsamkeit gilt jetzt für Borkum.

Nach der Havarie eines Riesenfrachters in der Nordsee könnten am Donnerstag weitere der 270 verlorenen Container an Land gespült werden, von denen mindestens einer Gefahrengut enthält. Besondere Wachsamkeit herrscht an der ostfriesischen Küste, für die Insel Borkum wurde am Mittwochabend eine Warnmeldung abgesetzt.

Es sei möglich, dass Container oder freigesetzte Gefahrstoffe an Land gelangten, hieß es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...