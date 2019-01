Nach der Kurshalbierung von 2018 folgt die große Erholung. Das ist die spannende Wette für etwa die Hälfte der Qualitätsaktien in der DAX-Familie. Beispiel, stellvertretend für alle, ist COVESTRO. Der DAX-Neuling verlor im letzten Jahr 55 Prozent und war somit negativer Spitzenrenner im DAX, nur die DEUTSCHE BANK schaffte noch etwas mehr.



Es gibt keine sachliche Begründung, aber eine Menge Meinungen. COVESTRO ist immer noch COVESTRO mit gleicher Gewinnschätzung, aber umfangreichen Rückzügen von Investoren, die vor gut einem Jahr die von BAYER zu platzierenden Aktien aufgekauft hatten, womit BAYER ein glänzendes Geschäft machte, aber die Verkäufer dieser Aktien mit falschen Zahlen hantierten. Diese Art von Abstufung löst in den nächsten Monaten das Gegenteil aus. In der bevorstehenden Berichtssaison beginnt die Wette.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info