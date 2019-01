Die Prognosesenkung von Apple passt ins Börsenbild: Aktien mit einem hohen Anteil ihrer Geschäfte in China werden gemieden. Und der Anleihemarkt reagiert kräftig.

Die Umsatzwarnung von Apple drückt die Stimmung an der Börse in Deutschland. Der Dax startet mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 10.492 Punkte. Angesichts der Apple-Probleme halten sich die Verluste bislang aber noch in Grenzen. Am Mittwoch, dem ersten Handelstag des neuen Jahres, hatte sich der Leitindex noch mit einem Miniplus von 0,2 Prozent auf 10.580 Punkte in den Feierabend gerettet.

Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen verlor am Donnerstag 0,7 Prozent auf 21 542 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent nach unten.

Der iPhone-Hersteller hatte nach Handelsschluss an der Wall Street mitgeteilt, im abgelaufenen Quartal vor allem wegen eines schwachen Geschäfts in China sein Umsatzziel um mehrere Milliarden Dollar zu verfehlen. Apple-Aktien büßten in den USA nachbörslich um rund acht Prozent ein.

Am deutschen Aktienmarkt starten die Apple-Aktie mit einem Minus von knapp neun Prozent in den Handel. Dieser Verlust setzt aber lediglich den Trend der vergangenen drei Monate fort. In diesem Zeitraum hat der Technologiekonzern mehr als 35 Prozent verloren.

Apple befindet sich damit in guter Gesellschaft von anderen Unternehmen, die unter dem geringeren Wachstum in China leiden müssen. Schließlich sind die Einkaufsmanagerindizes im verarbeitenden Gewerbe im Reich der Mitte China im Dezember unter die Marke von 50 Punkte gefallen. Ein Wert unter 50 bedeutet, dass die Wirtschaft dort schrumpft. Ein Grund, warum Aktien mit einem hohen China-Anteil derzeit gemieden werden. Bereits gestern waren die deutsche Autokonzerne VW, Daimler und BMW, die hohe Stückzahlen nach China exportieren, die größten Verlierer am deutschen Aktienmarkt.

Wie groß derzeit die Sorgen vor einer erheblichen Abkühlung der Weltwirtschaft sind, zeigt sich auch am Anleihemarkt. Die Kurse von Staatsanleihen aus den Kernländern des Euroraums sind gestern deutlich gestiegen. Die Rendite der 10-jährigen Bunds sank im Tagesverlauf kurzfristig unter die Marke 0,15 Prozent - so tief wie seit 2016 nicht mehr.

Die Renditen der US-Staatsanleihen gingen im US-Handel ebenfalls kräftig zurück, obwohl die Aktienmärkte bis Handelsschluss ihre Kursverluste aufholen konnten. Die Rendite der 10-jährigen T-Notes hat die nächsten Marke von 2,6 Prozent fast erreicht. Noch vor wenigen Monaten betrug die Rendite drei Prozent.

Übrigens: Den Wahrheitsgehalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...