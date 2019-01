Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Treffen Trumps mit Demokraten bringt keinen Durchbruch im Haushaltsstreit

Im Haushaltsstreit in den USA hat sich weiter kein Durchbruch abgezeichnet. US-Präsident Donald Trump traf sich mit führenden Vertretern der Demokraten, eine Einigung blieb jedoch weiter aus. Trump beharrte auf seiner Forderung nach einer Finanzierung des von ihm geforderten Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko. Am Freitag sollte eine weitere Runde im Weißen Haus mit den Spitzen der Demokraten und Republikaner stattfinden.

Trump droht mit langer Haushaltssperre

US-Präsident Donald Trump hat mit einer langen Haushaltssperre gedroht. Es könne noch "lange Zeit" dauern, bis in dem Streit eine Lösung gefunden werde, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Er bekräftigte seine Forderung nach einer Finanzierung des von ihm geforderten Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko: "Die 5,6 Milliarden Dollar sind ein solch kleiner Betrag, und wir reden hier über die nationale Sicherheit", sagte der Präsident.

Trump: Kein Abzug aus Syrien "über Nacht"

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut zum geplanten US-Truppenabzug aus Syrien geäußert, beim Zeitplan blieb er jedoch vage. Während einer Kabinettssitzung sagte Trump: "Ich möchte nicht für immer in Syrien bleiben." Er habe jedoch "niemals" gesagt, "wir gehen über Nacht raus", sagte Trump. Der Abzug werde "innerhalb einer gewissen Zeitspanne erfolgen".

Staatsmedien: China gelingt erste Landung auf erdabgewandter Mondseite

Premiere in der Raumfahrt: China ist nach eigenen Angaben erstmals die Landung einer Sonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelungen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua und das Staatsfernsehen berichteten, erreichte "Chang'e 4" um 03.26 Uhr MEZ die Rückseite des Mondes. Die Sonde schickte demnach ein erstes Foto von der "dunklen Seite" über den Satelliten Queqiao zur Erde.

CSU will Verteidigungsetat um 40 Prozent erhöhen - Zeitung

Die CSU will sich bei ihrer an diesem Donnerstag in Kloster Seeon beginnenden Landesgruppenklausur auf ein Erreichen des Zwei-Prozent-Zieles der Nato festlegen. "Bis zum Ende der nächsten Wahlperiode 2025 müssen für die Verteidigung 60 Milliarden Euro bereitstehen", heißt es nach einem Bericht der Rheinischen Post in einem ihr vorliegenden Beschlusspapier der Landesgruppe. Gemessen am aktuellen Etat würde dies eine Steigerung um 40 Prozent bedeuten.

Türkische Inflationsrate sinkt im Dezember auf 20,3 Prozent

Die jährliche Inflationsrate in der Türkei hat im Dezember ihren Abwärtstrend fortgesetzt, da Steuersenkungen und niedrige Ölpreise dazu beitrugen, den Preisdruck zu verringern. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 20,3 Prozent, verglichen mit 21,6 Prozent im November.

