Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresauftakt gerieten Aktien des Elektroautobauers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der Konzern habe sowohl bei Produktion als auch Auslieferungen für das abgelaufene vierte Quartal etwas unter den Analystenschätzungen gelegen und habe zudem angekündigt, die Preise für die Modelle S, X und 3 in den USA um USD 2.000 zu senken, um so das Auslaufen von staatlichen Subventionen zu kompensieren. ...

