Technische Altlasten, vergessene Mängel und immer wieder Pfusch: Der Hauptstadtflughafen sorgt regelmäßig für Überraschungen. Dieses Jahr aber nicht, hofft der Flughafenchef. Er hat seine Gründe.

Im nächsten Jahr sollen endlich Passagiere am Skandalflughafen BER einchecken. Mit dann neun Jahren Verspätung eröffnet der milliardenschwere Airport am Berliner Stadtrand im Oktober - so der aktuelle Zeitplan. Doch er wird eine Baustelle bleiben. "Der BER ist ein wachsender Flughafen", teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup der Deutschen Presse-Agentur mit. "Bis 2040 schaffen wir schrittweise Kapazitäten für 55 Millionen Passagiere jährlich." Die entscheidenden Schritte zur Eröffnung 2020 aber müssen in diesem Jahr erfolgen.

Noch immer wird im Hauptterminal gearbeitet, etwa an den Brandmeldeanlagen und Kabeln für Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung. Unangenehme Überraschungen seien nicht mehr zu erwarten, hatte Lütke Daldrup zuletzt versichert. Aber sicher sein kann er erst, wenn im Sommer alle Anlagen im Verbund getestet werden. Im Herbst soll der Bauaufsicht dann die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...