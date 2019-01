Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das neue Jahr startet mit der Veröffentlichung von Stimmungsindikatoren, so die Analysten der Helaba.Gestern hätten in der Eurozone die Einkaufsmanagerindices des Industriesektors auf dem Programm gestanden, bei denen der leichte Anstieg des italienischen Wertes für eine Überraschung gesorgt habe. Heute würden Marktteilnehmer auf den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes achten. Regionale Umfragen und die schwachen Aktienmärkte würden auf einen Rückgang schließen lassen. Zwar dürfte das Niveau weiterhin hoch sein, die an den Finanzmärkten vorherrschenden Konjunktursorgen würden im Falle einer Stimmungsabkühlung aber nicht gemildert. ...

