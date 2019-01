Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar liegt der deutsche Aktienmarkt oberhalb des am 27. Dezember markierten Impulstiefs, dennoch überwiegt die Verunsicherung und letztlich konnte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) profitieren, so die Analysten der Helaba.Auch die US-Anleihen seien weiterhin gefragt und die Rendite habe bis auf 2,62% nachgegeben, Bunds würden bei 0,16% rentieren. Mit dem Kontrakthoch bei 165,06 habe sich die technische Verfassung des Futures deutlich verbessert. Während der DMI bei hohem ADX unverändert auf Kauf stehe, habe der MACD ein neues Kaufsignal geliefert. Der RSI springe ebenfalls an, einzig die Stochastik mahne vor zu viel Optimismus. Komme es hier zur Ausbildung einer negativen Divergenz, sollten deutliche Kursrücksetzer ins Kalkül gezogen werden. Erste Haltemarken fänden sich um 164,00 und bei 163,15, die Trading-Range liege zwischen 164,00 und 165,50. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...