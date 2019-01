Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im Sog der fallenden Renditen von US-Staatspapieren gab die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen gestern auf rund 0,15% und damit den tiefsten Stand seit 2017 nach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Französische Anleihen im gleichen Laufzeitensegment würden wieder unterhalb von 0,65% notieren. Damit lägen die inflationsbereinigten Renditen in den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone im deutlich negativen Bereich. Insofern dürften viele Anleger mit einer Anlage in US-Staatspapieren liebäugeln, auch wenn der Zinsvorsprung in den letzten Wochen auf immer noch satte 250 BP abgeschmolzen sei. Dies sollte auch gestern einer der Gründe für die Verluste des Euro gewesen sein. Habe die Einheitswährung im Vergleich zum US-Dollar in der Spitze bei fast 1,15 USD notiert, sei es im Tagesverlauf zu deutlichen Kursabgaben bis in den Bereich von 1,135 USD gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...