Nach einem Jahresauftakt klar im Plus am Mittwoch hat sich die Wiener Börse am Donnerstag im Frühhandel etwas tiefer präsentiert. Eine Umsatzwarnung von Apple nach Börsenschluss an der Wall Street am Mittwoch hat die Konjunktursorgen der Anleger befeuert.Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr in einem schwachen europäischen Umfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...