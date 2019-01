Das Weihnachtsgeschäft ist für Apple schlechter gelaufen als erwartet. Der iPhone-Konzern senkte - erstmals seit 20 Jahren - die Umsatzprognose für das Q4 auf 84 Mrd. Dollar (73,70 Mrd. Euro), während zuvor 89 bis 93 Mrd. erwartet worden waren. Die Korrektur gehe vor allem auf die schwächeren iPhone-Verkäufe in China zurück, erklärte Apple-CEO Tim Cook. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel 7,5 Prozent. Die Nachricht belastet auch europäische Zulieferkonzerne, wie beispielsweise ams und AT&S. ams gibt an der Schweizer Börse mehr als 17 Prozent ab, AT&S verliert in Wien mehr als 3 Prozent. Auch die deutschen Tech-Titel, wie etwa Infineon oder Dialog Semiconductor geben kräftig ab.

