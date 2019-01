Das Edelmetall rückte in den vergangenen zwei Monaten in eine interessante Ausgangslage, wir hatten das bereits in der AB-Daily avisiert. Fundamentale Gründe gibt es kaum. Die einzigen Großkäufer waren im vergangenen Jahr China und Russland, laut eigenen Meldungen der jeweiligen Zentralbanken.



Monetäre Spekulationen über Zinsen oder Inflation im Zusammenhang mit dem Goldpreis sind logisch schwierig zu begründen. Aber: Gold ist ein Angstmedium bzw. eine Alternative. Da der Goldpreis in Dollar gerechnet wird, hängt er also auch am Dollarkurs gegenüber anderen Währungen. Der Goldpreis ist deshalb ein Frühindikator dafür, ob und wie sich der Dollar im Jahresverlauf einstellen wird. Die Wechselwirkungen sind nachvollziehbar. Das technische Bild zeigt als letzte Hürde einen Goldpreis von ca. 1.350 $.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info