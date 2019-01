Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-03 / 10:00 Bibby Financial Services GmbH (BFS), einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von internationalen Factoringlösungen und damit verbundenen Dienstleistungen, blickt auch 2018 auf ein wachstumsstarkes Jahr zurück. Das Unternehmen konnte das angekaufte Forderungsvolumen um 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern und damit zum vierten Mal in Folge um mindestens 30 Prozent wachsen. Auch der Ertrag konnte um über 20 Prozent zulegen. Der Grund für das Wachstum ist der kontinuierlich steigende Bedarf, insbesondere bei den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), auf die Bibby Financial Services in Deutschland einen klaren Schwerpunkt setzt. *Andreas Dehlzeit, Geschäftsführer Markt der Bibby Financial Services GmbH [1], kommentiert:* _"Trotz robuster Konjunktur sehen sich deutsche KMU oft mit Zahlungsausfällen konfrontiert. Die Freisetzung von Liquidität verbessert nicht nur ihre Eigenkapitalsituation und Bonität, sondern verschafft ihnen auch die notwendige Flexibilität und Sicherheit. Deshalb erwarten wir auch für 2019 weiterhin eine positive Marktentwicklung."_ Dieses Wachstum verdankt Bibby Financial Services aber auch in hohem Maße dem starken Exportgeschäft. Das Thema Internationalisierung hat in den vergangenen zehn Jahren auch bei den KMU immer weiter an Gewicht gewonnen. Deshalb setzte auch der Factoring-Anbieter 2018 seine Internationalisierung mit neuen Gesellschaften in Belgien und Malaysia weiter fort. *Marko Dupor, Geschäftsführer Marktfolge ordnet ein:* _"__Gerade für den exportorientierten deutschen Mittelstand spielt ein internationales Finanzierungsnetzwerk eine herausragende Rolle. Indem wir dieses kontinuierlich ausbauen und vertiefen, können wir deutsche Kunden im Ausland optimal vertreten und somit einen großen Beitrag zu ihrem weltweiten Unternehmenserfolg leisten. Flexibilität, auch im grenzüberschreitenden Geschäft über alle Märkte hinweg, ist eine unserer Stärken."_ Damit ist die Gruppe Bibby Financial Services inzwischen mit 44 Niederlassungen in 14 Ländern Asiens, Europas sowie Nord Amerikas vertreten. Auch in Deutschland, wo das Unternehmen 2018 sein zehnjähriges Bestehen gefeiert hat, gilt es im Bereich der bankenunabhängigen Factoring-Lösungen bei den KMU inzwischen als etablierter Marktteilnehmer. Seit Juni ist BFS mit einer neuen Vertriebsniederlassung auch in Hamburg engagiert. Nach Düsseldorf und Wiesbaden ist das hierzulande bereits der dritte Standort. Die Zahl der Mitarbeiter im deutschen Markt stieg dabei auf aktuell 46 Mitarbeiter. Darüber hinaus wurde auch der jüngst überarbeitete Webauftritt vor wenigen Wochen gelauncht. Im Fokus der Optimierung von Design und Nutzerfreundlichkeit stand die grundsätzliche Überarbeitung des Kundenbereichs. Durch einfachere Handhabung und schnelleren Zugriff auf wichtige Informationen soll die Zusammenarbeit mit den Kunden künftig noch weiter erleichtert werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bibbyfinancialservices.de [2] *Über Bibby Financial Services* Bibby Financial Services ist einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von internationalen Factoringlösungen und damit verbundenen Dienstleistungen. Mit einem Portfolio aus Full Service-, Inhouse- sowie Export-Factoring unterstützt das Unternehmen mit weltweit über 1.300 Mitarbeitern in 44 eigenständigen Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien mehr als 10.000 Kunden. Rund 7.000 davon stammen aus dem Mittelstand (KMU), der Kernzielgruppe von Bibby Financial Services. Neben einer Verbesserung der Liquidität profitieren die Kunden von einer höheren finanziellen Flexibilität für weiteres Wachstum. Die Branchenschwerpunkte von Bibby Financial Services liegen in den Bereichen Personalwesen und -vermittlung, Transport und Logistik, Medizintechnik, industrielle Fertigung sowie exportorientierten Unternehmen. Bibby Financial Services ist ein Tochterunternehmen des vor über 200 Jahren in Liverpool gegründeten Familienunternehmens Bibby Line Group. Die deutsche Niederlassung mit Hauptsitz in Düsseldorf ist Mitglied im Deutschen Factoring-Verband e.V. *Pressekontakt:* Solenne Peltier Tel: +49 69 973 62 16 Solenne.Peltier@hkstrategies.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Bibby Financial Services GmbH 2019-01-03 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 762991 2019-01-03 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c9b7b38dfc7f0b18fbc8c7bb852d82d4&application_id=762991&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a5c0d4caeecb4395ea80e504a5084d1d&application_id=762991&site_id=vwd&application_name=news

