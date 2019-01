Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)



Wien (pta003/03.01.2019/10:00) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG



Beteiligungsmeldung



1. Emittent Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Österreich



2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)



3. Meldepflichtige Person Name: Black Creek Investment Management Inc. Registrierter Sitz und Staat: Toronto, Kanada



4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt Black Creek Global Balanced Fund Black Creek Global Balanced Corporate Class Black Creek Global Leaders Fund Black Creek International Equity Fund International Equity Alpha Corporate Class Select International Equity Managed Corporate Class Select International Equity Managed Fund Global Equity Alpha Private Pool Black Creek Global Equity CIT Black Creek International Equity CIT Battelle Pension Management and Investment Council Comcast Corporation Retirement Investment Plan The Coca-Cola Company Master Retirement Trust Towers Watson U.S. Pension Plan Trust Valeo North America, Inc. Master Pension Trust Visteon Corporation Defined Benefit Master Trust



5. Datum der Schwellenberührung 27.12.2018



6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person



% der % der Total von Gesamtzahl der Stimmrechte Stimmrecht beiden in % Stimmrechte des , die zu e, die die (7.A + 7.B) Emittenten Aktien Finanz-/so gehören nstigen (7.A) Instrument e repräsenti eren (7.B.1 + 7.B.2) Situation am Tag 4,00 0,00 4,00 117.526.764 der Schwellenberührung Situation in der 3,99 0 3,99 vorherigen Meldung 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle



7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören



ISIN der Aktien Absolut direkt Absolut indirekt Direkt in % (§ Indirekt in % (§ 130 BörseG (§ 133 BörseG 130 BörseG (§ 133 BörseG 2018) 2018) 2018) 2018) AT0000831706 244.058 4.461.524 0,21 3,80 Summe: 4.705.582 4,01 7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018



Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrumen Laufzeit absolut % ts Summe: 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018



Art Verfalldatum Ausübungszeitraum Physisches Stimmrechte Stimmrechte in des / Laufzeit oder Cash absolut % Instr Settlement ument s Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person



Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:



Ziffer Name Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Total von beiden kontrolliert Stimmrechte in Finanz-/sonstige (%) durch Ziffer Aktien (%) Instrumente (%) 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Kommentare Der Meldende ist eine Investmentmanagementgesellschaft. Die Aktien befinden sich im wirtschaftlichen Eigentum von 20 separaten Fonds und Klienten, die der Meldende in Bezug auf ihre Anlageportfolios berät. Direkt gehaltene Anteile werden von Fonds gehalten, bei denen der Meldende auch als Investmentfondsmanager fungiert. Keiner der Fonds oder Klienten allein erreicht oder überschreitet die 4%-Schwelle. Die Fonds und Klienten bevollmächtigen den Meldenden, die Stimmrechte für die Aktien nach eigenem Ermessen gemäß einem Anlageberatungsvertrag mit dem Meldenden auszuüben.



(Ende)



Aussender: Wienerberger AG Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Karin Steinbichler Tel.: +43 1 60192-10149 E-Mail: communication@wienerberger.com Website: www.wienerberger.com



ISIN(s): AT0000831706 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1546506000349



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2019 04:00 ET (09:00 GMT)