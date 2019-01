Die Inflation in der Türkei bleibt auf einem hohen Niveau, dennoch hat sie zuletzt nachgelassen. Der Anstieg der Verbraucherpreise blieb im Dezember unter den Erwartungen von Ökonomen.

Die Inflation in der Türkei hat am Jahresende wegen Steuersenkungen und Rabatten deutlicher als erwartet nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember um 20,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 20,5 Prozent gerechnet, nachdem im Oktober noch ein 15-Jahreshoch von 25 Prozent erreicht worden war. Zum zweiten Rückgang in Folge beigetragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...